Maia Sandu, discuții cu tinerii la Moldova Youth Forum: Reziliența nu e un concept abstract, ci capacitatea noastră de a face față unor situații complicate

Potrivit președintelui, într-o lume care devine tot mai incertă, oamenii trebuie să știe cum să se informeze, cum să se pregătească și cum să acționeze în situații dificile.

„În ultima vreme, vorbim tot mai des despre reziliență și e important să avem discuții serioase și cu tinerii despre acest subiect. Reziliența nu e un concept abstract, ci capacitatea noastră de a face față unor situații complicate, chiar extreme, de a ști cum ne informăm, cum ne pregătim și cum acționăm într-o lume care devine tot mai incertă”, a scris Maia Sandu.

Șeful statului a abordat subiectul rezilienței prin prisma a două provocări pe care le consideră majore pentru omenire: schimbările climatice și inteligența artificială.

În cazul Republicii Moldova, Maia Sandu a atras atenția în special asupra secetei și lipsei apei, consecințe ale schimbărilor climatice. Președintele i-a încurajat pe tineri să se implice în proiectele de mediu din comunitățile lor.

Un alt subiect al discuțiilor a fost rolul tot mai mare al tehnologiilor. Maia Sandu a menționat că tinerii s-au arătat mai puțin preocupați de această problemă, dar a subliniat necesitatea protejării datelor personale și a utilizării responsabile a inteligenței artificiale.

„Am convenit totuși că e important să limităm expunerea datelor noastre personale, să nu lăsăm algoritmii să decidă în locul nostru și să folosim IA pe post de ajutor, nu pentru a înlocui efortul nostru intelectual”, a precizat președintele.

Discuțiile au vizat și democrația și libertatea. Potrivit Maiei Sandu, reziliența unei societăți depinde și de capacitatea oamenilor de a lucra împreună și de a se implica în viața comunităților.

„Putem fi rezilienți și ne putem păstra libertatea doar dacă lucrăm împreună și suntem activi în comunitățile noastre, fără să ne izolăm în lumea online”, a mai scris șeful statului.