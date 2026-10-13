11 săptămâni de informare pentru românii din diaspora. Radu Cosma, despre campania „România mai aproape de tine”: Trebuie să privim diaspora ca pe un partener

„DRP, o instituție care funcționează în directa coordonare a prim-ministrului României, are un dialog permanent și constant cu mediul asociativ, cu bisericile, dar și cu românii din diaspora și din comunitățile istorice. Am primit foarte multe solicitări de-a lungul timpului și am observat că românii din diaspora, în special, au nevoie de explicații clare: unde se adresează, ce servicii pot accesa și ce pași trebuie să urmeze, pentru că informația există, dar, de foarte multe ori, este foarte greu de găsit sau de înțeles, scrie ȘtiriDiaspora.

Românii din diaspora nu trebuie să cunoască organigrama și organizarea statului român pentru a găsi un răspuns. În felul acesta, încercăm să aducem mai aproape instituțiile statului de cetățeni. Cum? Prin parteneriate cu ministerele de resort care au atribuții în domeniu și cu organizații relevante care s-au angajat să fie alături de noi în acest demers, spun eu, nobil, de a-i apropia pe români de țara noastră.

Apropierea poate să însemne un serviciu pe care statul îl oferă mai repede sau o informație livrată corect”, a explicat Radu Cosma.

Campanie desfășurată timp de 11 săptămâni. Două clipuri publicate în fiecare săptămână

Reprezentantul DRP a precizat că proiectul este considerat, în această etapă, un proiect-pilot. Campania se desfășoară timp de 11 săptămâni, perioadă în care vor fi publicate câte două clipuri pe săptămână, cu mesaje transmise de instituțiile partenere.

„Campania a început și se desfășoară în mediul online, pe canalele DRP de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Până în prezent, vedem un interes foarte mare din partea românilor. La prima postare au fost peste o mie de distribuiri și, pe măsură ce campania se va desfășura, vor fi și mai mulți români interesați de subiect”, a declarat acesta.

Materialele nu își propun să prezinte în câteva secunde întreaga activitate a unui minister, ci să îi îndrume pe cetățeni către sursele oficiale, unde pot găsi informații detaliate și serviciile de care au nevoie, conform celor precizate de Cosma.

„Dacă vezi un clip al Ministerului Afacerilor Interne, în acel clip de câteva secunde nu poți să urmărești toată activitatea ministerului în raport cu românii de peste hotare, dar clipul te direcționează către sursa oficială și, de acolo, cetățeanul poate să găsească serviciul concret pe care îl oferă Ministerul de Interne.

Nu numai informarea din surse oficiale este un deziderat al campaniei, ci și promovarea serviciilor pe care statul român le oferă în format digital. Urmărim să nu mutăm birocrația în online”, a mai spus Radu Cosma.

Ce informații vor fi promovate

Potrivit directorului din cadrul DRP, unul dintre obiectivele campaniei este să facă mai accesibile informațiile și serviciile care există deja, dar care nu ajung întotdeauna la românii stabiliți de mult timp în străinătate.

„În momentul de față, foarte multe servicii sunt oferite de statul român, dar informația nu ajunge la românii care trăiesc de foarte mult timp în afara țării. Ei sunt ținta noastră, românii care nu au acces la instituții și care se simt, într-un fel, abandonați de stat.

Din toate studiile pe care le-am citit, iar noi avem chiar un studiu recent pe care StiriDiaspora.ro l-a realizat într-un proiect finanțat de DRP, observăm că există un grad foarte mare de neîncredere în autoritățile românești. Dar noi nu trebuie să privim diaspora doar ca pe o resursă, ci ca pe un partener, pentru că foarte mulți români trăiesc transnațional. Mulți trăiesc și în diaspora, dar și în România”, a declarat Radu Cosma.

Acesta a explicat că DRP urmărește să faciliteze atât reintegrarea românilor care vor să se întoarcă acasă, cât și demersurile celor care doresc să investească în România sau să își aducă aici copiii.

„Este un proces care merită toate eforturile noastre, nu numai ale DRP, pentru că suntem o structură mică, de puțin peste 50 de funcționari. Vă dați seama, vorbim despre milioane de români plecați peste hotare. Noi încercăm să dinamizăm eforturile statului pentru apropierea românilor de țară”, a mai spus reprezentantul instituției.

Ce domenii și instituții sunt vizate

Radu Cosma a precizat că DRP a început încă din primăvara acestui an schimburile de corespondență cu ministerele de resort pentru a identifica informațiile prioritare pentru românii din străinătate.

„Am avut bucuria să primim foarte repede mesaje din partea acestor ministere, pentru că multe dintre ele aveau deja astfel de materiale publicate. Am încercat însă să sintetizăm exact acele informații pe care le consideră prioritare pentru a fi transmise românilor din diaspora”, a explicat acesta.

În cazul Ministerului Afacerilor Interne, campania promovează hubul digital al instituției, prin intermediul căruia cetățenii pot accesa servicii online. Potrivit lui Radu Cosma, accesul la aceste servicii presupune existența unei semnături digitale, iar platforma poate fi utilizată și de cetățenii aflați în România.

În ceea ce privește Ministerul Educației, informațiile vizează oportunitățile de studiu în România, bursele, recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor efectuate în străinătate. Scopul este ca românii să poată identifica mai ușor instituțiile și canalele prin care pot obține informațiile necesare.

Ministerul Muncii va transmite informații despre piața muncii, pensii și protecție socială, domenii de interes pentru numeroși români care lucrează în străinătate. De asemenea, prin materialele dedicate Ministerului Sănătății vor fi promovate informații privind accesul la servicii medicale și programele de sănătate.

Avertisment privind fraudele online și mesajele false

Unul dintre materialele deja publicate în cadrul campaniei este dedicat siguranței online. Clipul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezintă importanța identificării mesajelor false și a prevenirii fraudelor informatice.

„Vorbim aici despre necesitatea verificării oricărui mesaj, pentru că, în ziua de astăzi, circulă pe WhatsApp, pe TikTok tot felul de mesaje care par să fie distribuite de o instituție, dar există anumite indicii care te fac să te întrebi: sigur informația este promovată de un minister?

Directoratul Național de Securitate Cibernetică are publicate pe site-ul propriu mai multe ghiduri privind protejarea cetățenilor împotriva fraudelor, pentru că acestea sunt de toate tipurile: de la cel care vrea să îți fure datele, până la cel care vrea să îți fure banii sau cel care vrea să îți fure votul”, a explicat Radu Cosma.

Oportunități de finanțare pentru românii care vor să investească în țară

Campania va include și informații despre oportunitățile de finanțare promovate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un domeniu care îi interesează pe românii din diaspora care au acumulat capital în străinătate și iau în calcul întoarcerea în țară sau dezvoltarea unor afaceri în România.

„Mulți români au acumulat capital în străinătate. Ca atare, în momentul în care au capital, se gândesc și la repatriere și la dezvoltarea unor afaceri”, a precizat Radu Cosma.

Un alt domeniu abordat este protecția drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate. În acest caz, informațiile vor viza drepturile familiilor și măsurile pe care părinții trebuie să le ia în legătură cu îngrijirea copiilor rămași în țară.

„La fel și în cazul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Este vorba despre drepturile celor plecați la muncă în străinătate și despre ce trebuie să facă în legătură cu propriii copii, pentru că sunt, din păcate, zeci de mii de copii care au crescut cu bunicii în țară, fără să aibă părinții acasă, fără sprijinul psihologilor și fără implicarea comunității, a bisericii și a instituțiilor”, a mai declarat Radu Cosma.