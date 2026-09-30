12 secții de votare vor fi deschise în șapte localități pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie

CEC precizează că în orașul Costești din raionul Râșcani vor fi deschise patru secții, iar în localitățile Chirsova și Tomai din UTA Găgăuzia vor funcționa câte două secții. Potrivit Comisiei, câte o secție de votare va fi deschisă în satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și în satul Delacău din raionul Anenii Noi. De asemenea, câte o secție de votare va funcționa în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia.

Pe 1 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi pentru alegerea primarului în Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, Costești din raionul Râșcani, Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și Chirsova din UTA Găgăuzia. În satul Tomai din UTA Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Consiliul sătesc, iar în satul Delacău din raionul Anenii Noi va avea loc un referendum local privind interzicerea exploatării resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de intravilanul localității.