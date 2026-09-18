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13 800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B au ajuns în R. Moldova

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13 800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B au ajuns în R. Moldova

13 800 de doze de vaccin pentru profilaxia hepatitei virale B la adulți au ajuns în Republica Moldova. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, acestea vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare, transmite IPN.

Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716 mii de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documentele care confirmă respectarea condițiilor de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului.

Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoacă ciroza hepatică.

 

 

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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