13 800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B au ajuns în R. Moldova

Pentru procurarea vaccinului, CNAM a alocat peste 716 mii de lei. Preparatul a fost recepționat la Depozitul național de vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

CNAM precizează că vaccinul a fost livrat în termen și corespunde specificațiilor contractuale. Livrarea a fost însoțită de documentele care confirmă respectarea condițiilor de calitate și păstrarea neîntreruptă a lanțului de frig pe tot parcursul transportului.

Hepatita virală B este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitei B. Boala se poate transmite prin sânge și prin acte sexuale neprotejate. Netratată, maladia poate evolua spre o formă cronică și provoacă ciroza hepatică.