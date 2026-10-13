135 de candidați vor concura pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei

Potrivit datelor centralizate de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, dintre cei 135 de candidați, 42 sunt desemnați de partide politice, ceea ce reprezintă 31,1% din total, iar 93 candidează independent, adică 68,9%.

Din numărul total al candidaților înregistrați, 23 sunt femei, reprezentând 17%, iar 112 sunt bărbați, ceea ce constituie 83%.

Alegerile pentru Adunarea Populară se vor desfășura în cele 35 de circumscripții electorale uninominale. În aceeași zi va avea loc și scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, pentru care au fost înregistrați opt candidați.