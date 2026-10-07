138 de candidați vor să ajungă în Adunarea Populară a Găgăuziei. Aproape 70% sunt independenți

Potrivit reprezentanților Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, 95 dintre cei 138 de pretendenți candidează independent, iar 43 au fost desemnați de formațiuni politice.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înaintat 23 de candidați, fiind urmat de Partidul Popular Găgăuz cu nouă pretendenți. Alianța „MOLDOVENII” are șapte candidați, iar formațiunile Partidul „Pentru Țară” și Mișcarea Alternativa Națională – câte doi.

Diferența de gen este semnificativă: dintre toate persoanele desemnate, 115 sunt bărbați și doar 23 sunt femei. Astfel, femeile reprezintă aproximativ 17% din total, iar bărbații – 83%.

Candidații urmează să concureze în 35 de circumscripții electorale uninominale. Cea mai mare concurență se înregistrează în circumscripția nr. 2 din Comrat și în circumscripția nr. 26 Chirsova, unde au fost desemnați câte șapte candidați. În circumscripția nr. 30 Copceac sunt șase pretendenți.

La polul opus se află circumscripția nr. 33 Chioselia Rusă, unde a fost desemnat un singur candidat.

Până în prezent, organele electorale au examinat și aprobat înregistrarea candidaților în cazul a 34 de dosare. Restul cererilor sunt în curs de examinare. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție cel mult șapte zile de la depunerea documentelor pentru a decide asupra înregistrării.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. În aceeași zi urmează să se desfășoare și alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei.