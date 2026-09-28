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18 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
18 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

18 cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 80 897 de traversări de persoane și 15 467 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 25 782 de traversări, urmat de Sculeni – 9 513, Leușeni – 9 430, Otaci – 6 509 și Palanca – 5 748 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 42 de încălcări, printre care trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane, două tentative de folosire a documentelor false, trei încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și 20 de cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. De asemenea, au fost înregistrate 13 alte încălcări.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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