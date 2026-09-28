18 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 25 782 de traversări, urmat de Sculeni – 9 513, Leușeni – 9 430, Otaci – 6 509 și Palanca – 5 748 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 42 de încălcări, printre care trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane, două tentative de folosire a documentelor false, trei încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și 20 de cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. De asemenea, au fost înregistrate 13 alte încălcări.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.