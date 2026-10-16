18 militari moldoveni, detașați pentru șase luni în operațiunea EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina

Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni vor activa alături de militari din România, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Albania și Turcia, în cadrul Batalionului Multinațional.

La ceremonia de detașare, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a apreciat profesionalismul și nivelul de pregătire al militarilor. El a menționat că participarea Armatei Naționale la operațiunea EUFOR Althea reconfirmă angajamentul Republicii Moldova de a contribui la menținerea păcii și stabilității internaționale.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, și șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Máté Csicsai, au apreciat, la rândul lor, participarea militarilor moldoveni la operațiune.

Republica Moldova participă la operațiunea de menținere a păcii EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina din septembrie 2024.