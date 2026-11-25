Potrivit ministrului, verificările au fost efectuate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Testele rapide au avut rezultate negative în toate cele 20 de cazuri, însă pentru trei camioane rezultatele nu au fost pe deplin concludente. Din acestea au fost prelevate probe care au fost transmise la laborator.

Dorin Junghietu a precizat că verificările vizează un singur importator. Inspectoratul va reveni cu informații după finalizarea analizelor de laborator.

În ceea ce privește stocurile de carburanți, ministrul a declarat că motorina disponibilă în țară acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar benzina – 25 de zile. Rezervele de stat ar putea asigura consumul pentru încă două-trei săptămâni. Potrivit lui, cantitățile exacte sunt secret de stat, fiind gestionate de Agenția Rezerve Materiale.

Oficialul a avertizat că dependența de importurile de produse petroliere și instabilitatea din Orientul Mijlociu mențin riscuri pentru aprovizionare. În acest context, autoritățile pregătesc măsuri pentru a preveni eventualele deficite de carburanți.

Referindu-se la importurile de cărbune, Dorin Junghietu a menționat că în octombrie au fost aduse circa 4 100 de tone, iar în primele 22 de zile ale lunii noiembrie – alte aproximativ 1 300 de tone. Potrivit lui, aprovizionarea cu cărbune s-a îmbunătățit, iar unele companii au început să livreze cărbune instituțiilor și agenților economici interesați. În septembrie, aprovizionarea a fost afectată inclusiv de dificultățile de transport pe Marea Neagră.