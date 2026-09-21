21 de autobuze cu rulaj din Norvegia vor circula în Chișinău

Edilul a precizat, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, că e vorba de autobuze cu o lungime de 18 metri. Ion Ceban a mai precizat că achiziția se ridică la 92 de mii de euro pe bucată, sumă în care intră inclusiv transportarea vehiculului până în capitală.

Primarul a declarat că, în ceea ce privește transportul public din suburbii, municipalitatea va identifica soluții pentru suplimentarea numărului de unități de transport și extinderea rutelor, precum și reducerea timpului de așteptare.