25 de branduri, premiate în cadrul primei ediții Top Exporters from Moldova

Companiile au fost selectate din peste 1 300 de exportatori, în urma unei evaluări în trei etape. Printre laureați se numără companii din domenii precum vinificația, cosmetica, industria farmaceutică, tehnologiile, ingineria, serviciile și industria alimentară, transmite IPN.

Potrivit Agenției de Investiții, selecția s-a bazat pe date oficiale, analiza indicatorilor de export și evaluarea detaliată a candidaturilor. Programul este prima inițiativă națională dedicată recunoașterii companiilor cu rezultate relevante în export și promovării acestora atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, a declarat că programul urmărește să scoată în evidență nu doar performanțele la export, ci și companiile care dezvoltă produse și servicii competitive pe piețele externe. Potrivit ei, exportatorii contribuie la promovarea produselor și serviciilor dezvoltate în Republica Moldova pe piețele internaționale.

Secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, a menționat că exporturile Republicii Moldova au crescut în 2025, iar 67% din total au fost destinate piețelor Uniunii Europene. Ea a subliniat că accesul produselor și serviciilor moldovenești pe piața UE demonstrează capacitatea companiilor din Moldova de a concura pe piețele internaționale.

Moldova Export Forum a fost organizat în cadrul Moldova Business Week 2026, eveniment care se desfășoară în perioada 28 septembrie-2 octombrie.