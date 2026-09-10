258 de cazuri de suicid, înregistrate în R. Moldova anul trecut

Din numărul total de cazuri, 210 au fost înregistrate în rândul bărbaților și 48 în rândul femeilor. Șapte cazuri au vizat copii și adolescenți cu vârsta de până la 17 ani.

Ministerul Sănătății precizează că persoanele care se confruntă cu gânduri suicidare sau alte probleme emoționale sunt îndemnate să nu rămână singure cu aceste stări și să ceară ajutor. Acestea se pot adresa medicului de familie sau specialiștilor din cele 40 de Centre comunitare de sănătate mintală din țară, care oferă asistență medicală, reabilitare psihosocială și sprijin pentru integrarea în familie și comunitate.

Serviciile de sănătate mintală sunt oferite și în trei spitale de psihiatrie. În situațiile în care există un pericol imediat pentru viață, persoanele sunt îndemnate să apeleze numărul de urgență 112.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 720 de mii de persoane mor anual prin suicid la nivel mondial. Suicidul este a treia cauză de deces în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 29 de ani. Organizația subliniază că suicidul poate fi prevenit prin identificarea timpurie și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.