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258 de cazuri de suicid, înregistrate în R. Moldova anul trecut

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258 de cazuri de suicid, înregistrate în R. Moldova anul trecut

Anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid, cele mai multe în rândul bărbaților. Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătății în contextul Zilei mondiale de prevenire a suicidului, marcată anual pe 10 septembrie. Autoritățile îndeamnă persoanele care trec printr-o criză emoțională să solicite ajutorul specialiștilor, transmite IPN.

Din numărul total de cazuri, 210 au fost înregistrate în rândul bărbaților și 48 în rândul femeilor. Șapte cazuri au vizat copii și adolescenți cu vârsta de până la 17 ani.

Ministerul Sănătății precizează că persoanele care se confruntă cu gânduri suicidare sau alte probleme emoționale sunt îndemnate să nu rămână singure cu aceste stări și să ceară ajutor. Acestea se pot adresa medicului de familie sau specialiștilor din cele 40 de Centre comunitare de sănătate mintală din țară, care oferă asistență medicală, reabilitare psihosocială și sprijin pentru integrarea în familie și comunitate.

Serviciile de sănătate mintală sunt oferite și în trei spitale de psihiatrie. În situațiile în care există un pericol imediat pentru viață, persoanele sunt îndemnate să apeleze numărul de urgență 112.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 720 de mii de persoane mor anual prin suicid la nivel mondial. Suicidul este a treia cauză de deces în rândul persoanelor cu vârsta între 15 și 29 de ani. Organizația subliniază că suicidul poate fi prevenit prin identificarea timpurie și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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