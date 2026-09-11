Violență în familie // 29 de ordine de restricție de urgență, emise în ultimele 24 de ore

Potrivit unui comunicat al Poliției, au fost întocmite patru procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție și au fost emise nouă ordonanțe de protecție de către instanța de judecată.

Totodată, oamenii legii au documentat și un caz de încălcare a ordonanței de protecție. În alte patru cazuri au fost întocmite procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Poliția îndeamnă persoanele aflate în pericol să apeleze imediat la 112 sau la 0800 88 008, numărul Centrului de Justiție Familială al Poliției.