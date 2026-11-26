Pe parcursul săptămânii curente, peste 3 000 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au efectuat peste 300 de percheziții în 12 state, printre care și Republica Moldova. În total, 21 de persoane suspectate că fac parte din grupul criminal organizat au fost reținute în Belgia, Germania și Estonia.

În Republica Moldova, procurorii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților şi la pretinsele adrese ale companiilor implicate în schema infracțională. Totodată, mai multe persoane au fost audiate, printre care şi suspecții. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente și suporturi electronice, care urmează să fie transmise autorităților germane.

Potrivit investigației, gruparea controla cel puțin 22 de companii-fantomă înregistrate în Germania. Acestea emiteau facturi pentru servicii care nu au fost prestate niciodată și percepeau în mod fals TVA pentru aceste tranzacții fictive. Facturile erau puse la dispoziția altor companii și persoanelor fizice, care le-ar fi folosit pentru a solicita deduceri de TVA la care nu aveau dreptul. Totodată, companiile-fantomă nu declarau veniturile și TVA-ul încasate prin aceste facturi și nu achitau impozitele datorate. Prejudiciul adus bugetului Germaniei este estimat la cel puțin 18,9 milioane de euro.

Banii transferați către companiile-fantomă ar fi fost retrași în numerar. O parte din ei ar fi fost restituită companiilor și persoanelor care cumpăraseră facturile fictive. În cel puțin un caz, numerarul a fost folosit pentru plata unor angajați ai unor firme de pază, fără ca aceștia să fie înregistrați corespunzător în sistemul de asigurări sociale.