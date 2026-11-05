33,5 kilometri de drumuri din raioanele Ungheni și Călărași vor fi reabilitate cu bani de la Banca Mondială

Potrivit MIDR, contractele pentru executarea lucrărilor au fost semnate joi de reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai companiilor desemnate să realizeze proiectul. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 31,4 milioane de euro.

Instituția precizează că vor fi reabilitate drumurile G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, pe loturile I și II, și G86 G88-Dereneu-G85, pe secțiunea a doua, cu o lungime totală de 33,5 kilometri. Traseele traversează localitățile Cornești, Poiana, Mircești, Boghenii Noi, Boghenii Vechi, Drujba, Năpădeni, Cornova, Rădeni, Dereneu și Duma.

Lucrările vor include refacerea fundației drumurilor, construcția a peste 880 de metri de podețe și amenajarea a peste 18 kilometri de șanțuri pentru scurgerea apelor. De asemenea, vor fi amenajate opt stații de autobuz și se vor instala parapete de protecție și indicatoare rutiere. Proiectul mai prevede modernizarea iluminatului stradal și reamenajarea rețelelor de comunicații și a conductelor de apă.