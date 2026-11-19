”De 35 de ani aici, în orașul Tiraspol, Liceul «Lucian Blaga» este cunoscut ca cel mai puternic simbol al rezistenței împotriva frigului și a întunericului. Astăzi ne aflăm aici, dragi elevi, pentru că părinții și profesorii voștri au înțeles că întunericul cunoașterii este mai periculos decât frigul siberian. De altfel, nici frigul – oferit de Moscova prin șantaj energetic – nu a reușit să înghețe spiritul liber și valorile pe care profesorii și elevii le apără zi de zi”, a declarat diplomatul român.

Ambasadorul a subliniat că liceul reprezintă și un exemplu de conviețuire între diferite comunități etnice, ai căror membri au ales să își construiască viitorul prin educație, respect reciproc și toleranță.

”Indiferent de naționalitate sau de limba pe care o vorbiți zi de zi acasă, voi ați ales șansa unei educații în spiritul adevărului și al respectului pentru umanitate și pentru viață. Suntem conștienți că avem o responsabilitate comună de a rămâne parte a lumii libere. Iar educația este răspunsul cel mai bun pe care putem să îl dăm actorilor care investesc neobosit în dezbinarea noastră”, a afirmat Cristian-Leon Țurcanu.

Totodată, diplomatul a criticat tentativele de impunere a unor interpretări ale identității și istoriei locuitorilor Republicii Moldova, subliniind că diversitatea etnică și lingvistică nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea unui viitor comun.

”Celor care pretind în mod fals că știu cine am fost, cine suntem și ce ne dorim să fim, le răspundem că la Liceul «Lucian Blaga» din Tiraspol, românii, ucrainenii, rușii, bulgarii și alte minorități au ales să își construiască împreună viitorul, în pace și respect pentru diversitate”, a declarat ambasadorul.

În încheiere, Cristian-Leon Țurcanu a reafirmat angajamentul Bucureștiului de a sprijini educația și parcursul european al Republicii Moldova.

”România va continua să susțină dreptul la educație și la un viitor european pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, a punctat diplomatul.

La evenimentul aniversar au participat elevii și profesorii liceului, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, și vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.