500 de copii și tineri din diaspora vor putea învăța gratuit limba română la cursuri online

MEC precizează că lecțiile vor fi susținute de profesori din Moldova și din diaspora.

Potrivit Ministerului, programul este destinat copiilor și tinerilor cu vârste între 10 și 18 ani. Aceștia vor fi repartizați în grupe în funcție de vârstă și de nivelul de cunoaștere a limbii române. La programarea lecțiilor se va ține cont de fusul orar.

Consultantul principal în cadrul Biroului Relații cu Diaspora, Dorina Coada, a precizat pentru IPN că în programul pilot s-au înscris peste 2 mii de participanți din Marea Britanie, SUA, Italia, Germania, Franța, Canada, Spania, Portugalia, Turcia, Grecia și Olanda.

Autoritățile menționează că lecțiile online vor urmări dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă și folosirea limbii române în situații cotidiene. Cursurile vor include dialoguri, jocuri și exerciții interactive, adaptate vârstei și nivelului de cunoaștere a limbii. Totodată, participanții vor învăța despre cultura și obiceiurile din Moldova, pentru a-și descoperi și păstra legătura cu țara de origine.