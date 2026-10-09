56 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova de la începutul anului. Opt incidente, doar în ultima săptămână

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, toate cele cinci incidente soldate cu explozii și incendii s-au produs pe 3 octombrie, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Exploziile au fost înregistrate în orașul Căușeni, în localitatea Constantinovca din același raion, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, la Puhăceni, în raionul Anenii Noi, și la Dubovca, în raionul Hîncești.

Alte trei survolări neautorizate au fost documentate pe 3 și 7 octombrie, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă, și în apropierea localității Pervomaisc, pe segmentul transnistrean.

Ministerul Apărării avertizează că asemenea incidente pun în pericol viețile cetățenilor și pot avea consecințe imprevizibile pentru securitatea Republicii Moldova.

Totodată, autoritățile îndeamnă populația să nu se apropie și să nu atingă dronele, rachetele sau fragmentele acestora, în cazul în care sunt descoperite. Cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Poliția, prin intermediul serviciului de urgență 112.

Ministerul Apărării precizează că datele prezentate se referă la incidentele documentate oficial de instituție până la momentul întocmirii comunicatului.