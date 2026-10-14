67 de secții de votare, constituite pentru alegerile din Găgăuzia

Adresele secțiilor de votare și delimitarea acestora pot fi consultate pe pagina oficială a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei. Alegătorii sunt îndemnați să verifice din timp la ce secție sunt arondați și să urmărească anunțurile oficiale privind organizarea scrutinului.

Alegerile pentru Adunarea Populară se vor desfășura în 35 de circumscripții electorale uninominale. Pentru cele 35 de mandate de deputat candidează 135 de persoane, iar în cursa pentru funcția de bașcan au fost înregistrați opt candidați.