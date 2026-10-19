A adus în R. Moldova peste 14 kilograme de droguri, ascunse într-o butelie de gaz. Un bărbat de 64 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare

Conform materialelor dosarului, în noiembrie 2025, bărbatul ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a transporta și distribui droguri pe teritoriul municipiului Chișinău. Astfel, pe 28 noiembrie 2025, condamnatul a intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, la volanul unui automobil în a cărui butelie de gaz erau ascunse substanțele interzise. În aceeași seară, mașina a fost oprită de oamenii legii pe o stradă din capitală.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit mai multe pachete care conțineau aproximativ 10 kilograme de PVP, aproape trei kilograme de mefedronă, 850 de grame de MDMA, 149,5 grame de cocaină și aproape 199 de grame de ketamină. Cantitatea totală a drogurilor ridicate a fost de aproximativ 14,19 kilograme.

În fața instanței, bărbatul a declarat că preluase automobilul pentru a-l aduce în Republica Moldova și a-l vinde, fără să cunoască faptul că în interior erau ascunse droguri.