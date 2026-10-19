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A adus în R. Moldova peste 14 kilograme de droguri, ascunse într-o butelie de gaz. Un bărbat de 64 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare

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A adus în R. Moldova peste 14 kilograme de droguri, ascunse într-o butelie de gaz. Un bărbat de 64 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare

Un bărbat de 64 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare după ce a introdus ilegal în Republica Moldova peste 14 kilograme de droguri, ascunse într-o butelie de gaz instalată într-un automobil. Printre substanțele descoperite de oamenii legii se numără cocaină, mefedronă și MDMA. Potrivit Procuraturii Generale, condamnatul nu și-a recunoscut vina, susținând că nu știa despre existența drogurilor în mașină.

Conform materialelor dosarului, în noiembrie 2025, bărbatul ar fi acționat împreună cu alte persoane pentru a transporta și distribui droguri pe teritoriul municipiului Chișinău. Astfel, pe 28 noiembrie 2025, condamnatul a intrat în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, la volanul unui automobil în a cărui butelie de gaz erau ascunse substanțele interzise. În aceeași seară, mașina a fost oprită de oamenii legii pe o stradă din capitală.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit mai multe pachete care conțineau aproximativ 10 kilograme de PVP, aproape trei kilograme de mefedronă, 850 de grame de MDMA, 149,5 grame de cocaină și aproape 199 de grame de ketamină. Cantitatea totală a drogurilor ridicate a fost de aproximativ 14,19 kilograme.

În fața instanței, bărbatul a declarat că preluase automobilul pentru a-l aduce în Republica Moldova și a-l vinde, fără să cunoască faptul că în interior erau ascunse droguri.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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