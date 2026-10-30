A agresat sexual și a încercat să omoare o fată de doar 7 ani. Un individ, trimis după gratii

Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a produs pe 29 mai într-o localitate din centrul republicii, când individul a ademenit fata cu o ciocolată. Infractorul a dus-o într-o fâșie forestieră, unde a agresat-o sexual. Ulterior, acesta a sugrumat fata și a abandonat-o fără cunoștință.

Din fericire, fata și-a revenit, a mers acasă și a povestit mamei cele întâmplate. Femeia a alertat imediat organele de drept.

În cadrul audierilor, bărbatul și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că a crezut că a omorât minora și a lăsat-o intenționat la locul faptei, fără a solicita ambulanța.

Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus încasarea din contul condamnatului în beneficiul părții vătămate a sumei de peste jumătate de milion de lei cu titlul reparării prejudiciului material, moral și biologic.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat și condamnat pentru mai multe infracțiuni de furt și jaf.