A ascuns în mașină circa 70 000 de țigarete fără acte de proveniență. Un bărbat, cercetat de ofițerii Serviciului Vamal

Potrivit autorității vamale, autoturismul a fost oprit în apropierea localității Balaban, din raionul Taraclia. Mașina, de model Dacia Dokker, era condusă de un conațional în vârstă de 32 de ani.

„În urma controlului vamal, în compartimentul destinat bagajelor a fost descoperit un lot comercial de țigarete, în total 70 000 de țigarete (3 500 de pachete). La solicitarea ofițerilor vamali, conducătorul auto nu a putut prezenta documente care să ateste originea și proveniența mărfurilor transportate”, se menționează într-un comunicat al Serviciului Vamal.

Ca urmare, țigaretele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar bărbatul riscă sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale.

Cercetările pe acest caz continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.