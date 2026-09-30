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A cerut 30 de mii de euro pentru eliberarea unui condamnat. Un bărbat, trimis în judecată

Cristina Vlah
A cerut 30 de mii de euro pentru eliberarea unui condamnat. Un bărbat, trimis în judecată

Un bărbat a fost trimis în instanța de judecată pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Omul i-ar fi promis unui deținut că îl poate ajuta cu eliberarea mai rapidă și i-ar fi cerut 30 000 de euro pentru a influența niște angajați dintr-un penitenciar.

Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Despre acest caz ne informează Procuratura Anticorupție, care a finalizat urmărirea penală împreună cu Centrul Național Anticorupție.

„Potrivit probelor acumulate, învinuitul, în luna mai curent, ar fi pretins 30 000 de euro de la o persoană, susținând că poate influența angajați ai unui penitenciar. Acesta ar fi susținut că poate determina funcționarii penitenciarului, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, ca să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

În acest sens, învinuitului i-ar fi fost transmisă o primă tranșă de 10 000 de euro din suma cerută. Banii au fost oferiți sub controlul ofițerilor CNA.

Pentru infracțiunea de trafic de influență, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 100 000 la 150 000 lei sau închisoare de până la 6 ani.

Menționăm că, o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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