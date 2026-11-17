Funcția de vicepreședinte al subcomisiei îi revine deputatului Valeriu Carțîn, iar cea de secretar – deputatei Stela Macari, ambii din fracțiunea PAS.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, subcomisia va exercita controlul parlamentar asupra activității SIS, urmărind respectarea legalității, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a ordinii democratice în stat.

De asemenea, membrii acesteia vor verifica respectarea Constituției și a legislației care reglementează activitatea Serviciului, vor examina eventualele încălcări și vor urmări prevenirea implicării politice a instituției.

Subcomisia este formată din trei membri, iar președintele acesteia este ales din rândul reprezentanților opoziției parlamentare. Membrii au acces la informații secrete, iar activitatea subcomisiei va fi raportată periodic Parlamentului, prin intermediul Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.