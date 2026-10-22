A fost semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor la Stația de epurare din Chișinău

Contractul a fost încheiat între SA Apă-Canal Chișinău și asocierea în participațiune Turboenergy Power & Mass.

Prezent la eveniment, primarul general Ion Ceban a amintit că, în 2019, proiectul se confrunta cu dificultăți majore, după ce compania responsabilă de lucrări a intrat în insolvabilitate, iar lucrările au fost abandonate. Ulterior, autoritățile au depus eforturi pentru a menține stația în funcțiune și a depăși blocajele care împiedicau continuarea proiectului.

„Ținem minte cu toții cum am preluat Stația de Epurare în 2019, cu probleme majore și într-o stare avansată de degradare, iar mirosul insuportabil afecta mai multe sectoare ale capitalei: Botanica, Centru și Ciocana, ajungând frecvent și la Buiucani și Râșcani. Era o situație extrem de dificilă, care necesita soluții concrete și intervenții complexe”, a declarat edilul.

Potrivit autorităților municipale, finalizarea investiției este esențială pentru funcționarea eficientă a infrastructurii de epurare. Soluțiile tehnologice moderne prevăzute în proiect ar urma să îmbunătățească procesul de epurare, să reducă riscul apariției mirosurilor neplăcute, să optimizeze consumul de energie și să sporească protecția mediului.

Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al Băncii Europene de Investiții, al Uniunii Europene și al Fondului de Investiții pentru Vecinătate.