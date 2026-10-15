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A fost stabilită ordinea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în buletinul de vot

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A fost stabilită ordinea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în buletinul de vot

Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a stabilit ordinea în care vor fi înscriși cei opt candidați la funcția de bașcan al regiunii în buletinul de vot pentru alegerile din 15 noiembrie, transmite IPN.

Potrivit deciziei aprobate, primul în buletinul de vot va figura Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor. Acesta este urmat de candidatul independent Alexandr Stoianoglo și de candidatul independent Corneliu Dudnic.

Pe poziția a patra se va afla Ivan Kîlcic, desemnat de Partidul Popular Găgăuz, iar pe locul cinci – Petru Vlah, desemnat de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică.

Ultimele trei poziții vor fi ocupate de candidații independenți Ivanna Koksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru Adunarea Populară. Campania electorală urmează să înceapă pe 16 octombrie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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