A împrumutat bani de la rude și vecini și a luat un credit. O femeie din Chișinău, înșelată de aproape un milion de lei

Potrivit oamenilor legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie. Sub pretextul verificării unor presupuse transferuri suspecte din contul său bancar, acestea au convins-o să transmită banii prin intermediul unui curier, în trei tranșe.

În total, în ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri de escrocherie telefonică, iar un al treilea caz, comis anterior, a fost raportat abia acum. Prejudiciul total în cele trei cazuri depășește 1,8 milioane de lei.

Totodată, potrivit Poliției, alte 65 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor.

Oamenii legii îndeamnă populația să nu ofere persoanelor necunoscute date bancare, coduri de acces sau informații personale și să nu transmită bani la solicitarea celor care pretind că reprezintă instituții bancare sau de stat.