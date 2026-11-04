Contact
Deschide.md

A împrumutat bani de la rude și vecini și a luat un credit. O femeie din Chișinău, înșelată de aproape un milion de lei

DESCHIDE.MD
Actualizat la:
A împrumutat bani de la rude și vecini și a luat un credit. O femeie din Chișinău, înșelată de aproape un milion de lei

O femeie de 54 de ani din Chișinău a fost înșelată de peste 990 mii de lei de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei instituții bancare. Pentru a aduna suma cerută de escroci, victima a împrumutat bani de la rude și vecini și a contractat inclusiv un credit bancar. Cazul a fost făcut public de Poliție pe 4 noiembrie.

Potrivit oamenilor legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute în perioada 26 octombrie – 3 noiembrie. Sub pretextul verificării unor presupuse transferuri suspecte din contul său bancar, acestea au convins-o să transmită banii prin intermediul unui curier, în trei tranșe.

În total, în ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri de escrocherie telefonică, iar un al treilea caz, comis anterior, a fost raportat abia acum. Prejudiciul total în cele trei cazuri depășește 1,8 milioane de lei.

Totodată, potrivit Poliției, alte 65 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor.

Oamenii legii îndeamnă populația să nu ofere persoanelor necunoscute date bancare, coduri de acces sau informații personale și să nu transmită bani la solicitarea celor care pretind că reprezintă instituții bancare sau de stat.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md