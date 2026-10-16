A început campania electorală pentru alegerile din Găgăuzia

Potrivit Codului Electoral, campania reprezintă perioada în care concurenții desfășoară activități pentru a-i convinge pe alegători să le acorde votul. Aceștia își pot promova programele și candidații prin intermediul mass-mediei, al afișajului electoral, al adunărilor publice, al mitingurilor și al întâlnirilor cu alegătorii, cu respectarea prevederilor legale.

Legislația interzice utilizarea resurselor administrative în scop electoral, inclusiv folosirea bunurilor și echipamentelor publice pentru promovarea candidaților. De asemenea, sunt interzise transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în scopul influențării votului, precum și organizarea concertelor și a altor evenimente cu scop de promovare politică.

Concurenții electorali trebuie să respecte regulile privind publicitatea electorală și sunt responsabili pentru conținutul materialelor de promovare, la fel ca grupurile de inițiativă, după caz.

Pe durata campaniei, aceștia beneficiază de drepturi egale, inclusiv în ceea ce privește accesul la mass-media. Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure condiții egale pentru organizarea întâlnirilor cu alegătorii și să stabilească spații destinate afișajului electoral.

Pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară candidează 135 de persoane, iar pentru funcția de bașcan – opt candidați. În total, pentru cele două scrutine vor fi deschise 67 de secții de votare.