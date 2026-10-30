A început evacuarea locuitorilor din orașul ucrainean Oleşki, aflat sub controlul Rusiei. Un convoi umanitar a ajuns în zonă

A început evacuarea populaţiei

ACTUALIZARE 13:30: Într-un videoclip postat pe Telegram, comisara rusă pentru drepturile omului, Iana Lantratova, care se află la Oleşki împreună cu omologul său ucrainean Dmitro Lubineţ, a declarat că localnicii care doresc să ajungă în Rusia şi cei care doresc să ajungă în Ucraina se îmbarcă în autobuze pentru a părăsi oraşul, transmite DIGI24.ro.

Lantratova a precizat că 25 de autobuze având în total 750 de locuri au fost puse la dispoziţie pentru „evacuarea voluntară şi în siguranţă” a populaţiei civile, iar nouă ambulanţe, cu cincizeci de paramedici, vor asista persoanele cu mobilitate redusă care au decis să părăsească oraşul.

De asemenea, responsabila rusă a anunţat începerea livrării a „zeci de tone de ajutor umanitar, alimente, produse de igienă, combustibil pentru generatoare şi alte bunuri de primă necesitate”.

„Evacuările şi distribuirea ajutorului umanitar au început”, a confirmat din partea Kievului un responsabil ucrainean, David Arahamia, care este liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, formaţiunea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Vorbind tot de la Oleşki, comisarul ucrainean pentru drepturile omului Dmitro Lubineţ a subliniat că armistiţiul rămâne în vigoare şi că discută cu oamenii la faţa locului pentru a afla direct nevoile lor.

„Suntem în Oleşki, unde se întâlnesc oamenii care doresc să plece pe teritoriul Rusiei, la fel şi cei care doresc să rămână pe teritoriul ucrainean. Toţi vor avea posibilitatea să o facă, aşadar se urcă treptat în autobuze”, a spus oficialul ucrainean.

În urma intervenţiei primei doamne a SUA, Melania Trump, Rusia şi Ucraina au acceptat un armistiţiu umanitar în zona oraşului Oleşki, ocupat de trupele ruse în provincia ucraineană sudică Herson. Armistiţiul are ca obiectiv evacuarea populaţiei şi distribuirea de ajutor umanitar localnicilor care nu doresc să plece de acolo.

Conform estimărilor ucrainene, la Olaşki şi în zona din proximitatea oraşului sunt între 2.000 şi 3.000 de persoane care aveau dificultăţi majore în aprovizionarea cu alimente şi medicamente din cauza ostilităţilor şi a unei presupuse blocade din partea armatei ruse.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Această iniţiativă vine în urma mai multor săptămâni de eforturi menite să organizeze o operaţiune de ajutor pentru locuitorii acestui oraş aflat într-o situaţie extrem de precară, capturat de forţele ruse la scurt timp după invadarea vecinului său de către Moscova, în februarie 2022.

„Izvestia” a difuzat fragmente video în care apare comisarul rus pentru drepturile omului, Lana Lantratova, precum şi imagini cu autocare parcate de-a lungul unui drum.

Jurnalişti din ţări precum Franţa, Italia, Rusia, Ucraina şi Statele Unite ar însoţi convoiul, a adăugat acesta.

Joi, Rusia şi Ucraina au declarat că operaţiunile de deminare au fost finalizate în jurul localităţii Oleşki şi că operaţiunea umanitară era gata să înceapă, pentru a transporta ajutoare către locuitori şi a permite unora dintre aceştia să plece.

În alte părţi ale Ucrainei, Rusia a lovit o instalaţie industrială lângă Kremenciuk, ţintind totodată capitala, Kiev, şi Harkov, al doilea oraş ca mărime al ţării, provocând incendii, au declarat oficialii pe aplicaţia de mesagerie Telegram, după atacurile mortale din ziua precedentă.

Capitala Rusiei, Moscova, a respins un atac cu drone, a declarat primarul oraşului.

