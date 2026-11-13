A început înscrierea la concursul pentru Premiile anuale în domeniul culturii

Premiile vor fi acordate la 18 categorii, care acoperă mai multe domenii ale vieții culturale, printre care teatrul, literatura, muzica, dansul, cinematografia, pictura și sculptura. Sunt incluse și categorii dedicate conservării patrimoniului cultural mobil și imaterial, patrimoniului arheologic și arhitectural, educației artistice și promovării culturii în mass-media.

De asemenea, vor fi acordate distincții pentru cel mai bun manager cultural și pentru întreaga activitate, aceasta din urmă fiind destinată persoanelor cu merite deosebite în promovarea culturii naționale.

La concurs se pot înscrie atât persoane, cât și colective, în cazul în care la realizarea unei lucrări sau activități au contribuit decisiv mai mulți membri. Dosarul de participare trebuie să includă CV-ul candidatului, lista publicațiilor și a lucrărilor de creație, informații despre contribuția personală și impactul social și cultural al activității, precum și materiale care confirmă rezultatele obținute.

Dosarele, însoțite de o cerere adresată ministrului culturii, pot fi depuse la Serviciul managementul documentelor al ministerului până pe 15 decembrie, ora 16:00. Nu sunt eligibile persoanele care au obținut anterior un Premiu anual al Ministerului Culturii, precum și lucrările sau părțile acestora care au fost premiate la edițiile precedente.