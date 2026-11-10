A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile de duminică din Găgăuzia

Pentru fiecare dintre cele două scrutine vor fi tipărite câte 129 390 de buletine. Dintre acestea, câte 8 150 vor fi în limba română, 100 740 în limba rusă și 20 500 în limba găgăuză.

Buletinele vor avea culori diferite. Cele pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară vor fi gri-verzui, iar cele pentru alegerea bașcanului vor avea culoarea violet-indigo pal. Tipărirea unui buletin costă 48 de bani.

Alegerile pentru Adunarea Populară și funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc duminică, 15 noiembrie.