Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc pe 14 iunie 2025. Bărbatul, care era în stare de ebrietate, a venit la locuința unde locuia soția sa, împreună cu concubinul acesteia. Femeia se mutase acolo în luna aprilie 2025, împreună cu cei doi copii, după ce s-a separat de soț din cauza consumului frecvent de alcool și a comportamentului agresiv al acestuia.

Inițial, acesta a venit să-și vadă fiul. La un moment dat, însă, din cauza geloziei și a conflictelor legate de despărțire, a scos un cuțit pe care îl ascundea în mâneca hainei și a lovit-o în piept.

Femeia a suferit răni grave, inclusiv la plămânul stâng, și a fost transportată de urgență la spital.

În timpul procesului, bărbatul și-a recunoscut vina. Instanța l-a condamnat la 11 ani și 3 luni de închisoare, pe care îi va executa într-un penitenciar de tip închis. Totodată, acesta trebuie să achite 15.182 de lei pentru cheltuielile judiciare.