A înșelat două femei din Chișinău cu peste 240 de mii de lei. Un tânăr, condamnat la 5 ani de închisoare

Potrivit Procuraturii Generale, tânărul a acționat împreună cu alte persoane care se prezentau drept angajați ai băncilor sau ai instituțiilor publice. Aceștia contactau victimele și le spuneau că economiile lor trebuie verificate pentru a preveni presupuse fraude.

Primul caz a avut loc pe 18 martie 2026, când o femeie din Chișinău a fost sunată și anunțată că datele sale personale au fost compromise și că riscă să fie implicată în operațiuni de spălare a banilor. Ulterior, tânărul s-a prezentat la domiciliul acesteia, pretinzând că este reprezentantul unei bănci. Sub pretextul verificării autenticității bancnotelor, a luat de la femeie 55.000 de lei, 1.000 de dolari și 3.850 de euro.

În aceeași seară, membrii grupării au contactat o altă femeie din capitală, prin WhatsApp. Prezentându-se drept angajați ai unei bănci și ai poliției, aceștia au convins-o că banii păstrați acasă trebuie declarați și verificați. Femeia a predat 93.000 de lei unui membru al grupării, care ulterior i-a transmis suma tânărului condamnat. Acesta i-a oferit 3.000 de lei drept recompensă, la indicația unui alt participant la infracțiune.

În fața instanței, tânărul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă faptele comise. Acesta a solicitat ca dosarul să fie examinat în baza probelor acumulate în timpul urmăririi penale.

După ispășirea pedepsei, tânărul urmează să fie expulzat în țara sa de origine.