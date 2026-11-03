A luat bani pentru „expertize și decizii favorabile” în instanță. Un avocat, trimis pe banca acuzaților pentru escrocherie și trafic de influență

Conform datelor prezentate, cei doi frați erau inculpați într-un dosar de huliganism, iar unul dintre ei era judecat și pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate. Avocatul ar fi profitat de situația acestora pentru a obține bani de la rudele lor.

Inițial, acesta ar fi primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru acordarea asistenței juridice celor doi, sub pretextul încheierii unor contracte. Procurorii susțin însă că respectivele contracte nu au mai fost încheiate.

Ulterior, avocatul ar fi cerut și primit încă 1.300 de euro, susținând că poate implica un expert independent care să întocmească un raport favorabil în dosarul de huliganism. Documentul ar fi urmat să contribuie la recalificarea infracțiunii imputate celor doi frați. În realitate, potrivit Procuraturii Anticorupție, niciun expert nu a fost implicat în dosar.

Într-un alt episod, avocatul ar fi pretins 3.000 de euro, promițând că poate influența adoptarea unei decizii mai favorabile în dosarul privind conducerea în stare de ebrietate, examinat de Curtea de Apel Bălți. În cele din urmă, acesta ar fi acceptat și primit, în trei tranșe, 2.300 de euro și 6.000 de lei.

Pentru traficul de influență, legislația prevede o amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de până la șase ani. În cazul escrocheriei, în funcție de încadrarea juridică, pedeapsa poate ajunge la cinci ani de închisoare.