A urcat de mai multe ori beat la volan și a refuzat testarea medicală. Un bărbat, condamnat la închisoare

Potrivit acuzatorilor de stat, bărbatul a fost prins de mai multe ori în timp ce era la volan și se afla în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai mult ca atât, într-un alt episod, același făptaș a refuzat să ofere probe biologice pentru stabilirea stării sale de ebrietate.

În acest sens, instanța i-a stabilit o pedeapsă de 1 an și 55 de zile de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

„Potrivit materialelor din dosar, la 1 iunie 2021, bărbatul a fost oprit de polițiști în timp ce se afla la volanul unui automobil de marca „Skoda Octavia” pe o stradă din sectorul Botanica al municipiul Chișinău. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de alcool în aerul expirat care se califică drept stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

Un alt caz a fost înregistrat la 16 noiembrie 2024, în același sector din capitală. Inculpatul a condus din nou automobilul în stare de ebrietate, fapt confirmat prin testarea alcoolscopică”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii.

Autoritatea mai scrie că un al treilea caz a avut loc la 15 martie 2024, în apropierea localității Mărăndeni, raionul Fălești. Bărbatul a fost implicat într-un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra automobilului și s-a tamponat într-un pilon electric. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,70 mg/l de alcool în aerul expirat.

„Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul Raional Fălești pentru examinare medicală și recoltarea probelor biologice. Deși a fost informat despre consecințele legale, a refuzat examinarea medicală și prelevarea probelor de sânge pentru stabilirea stării de ebrietate”, susțin procurorii.

De cealaltă parte, bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția în cazul celor două episoade de conducere în stare de ebrietate, iar în privința refuzului recoltării probelor biologice și-a recunoscut-o partial. El a spus că a plecat de la spital, deoarece nu avea timp să aștepte examinarea medicală.

Pentru fapta sa din 1 iunie 2021, instanța l-a recunoscut vinovat, însă l-a liberat de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.