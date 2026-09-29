Abordarea FDA în combaterea fumatului: alternative pentru adulți, protecție pentru minori

Un exemplu relevant îl reprezintă pliculețele cu nicotină. În ianuarie 2025, pentru prima dată FDA a autorizat comercializarea acestor produse pe piață, iar în 2026 a emis ordin prin care acordă statut de produs cu risc modificat pentru 20 de tipuri de pliculețe cu nicotină. Această decizie permite transmiterea unor afirmaţii clare despre riscul mai scăzut în comparaţie cu ţigările tradiţionale, transmite Infotag.

Decizia ilustrează modul în care FDA evaluează noile produse din tutun și nicotină. Pentru a primi autorizație de comercializare, produsele trebuie să îndeplinească standardul de sănătate publică prevăzut de legislația americană. Cu alte cuvinte, FDA analizează riscurile și beneficiile pentru populație în ansamblu, nu doar caracteristicile produsului în mod izolat.

În cazul celor 20 de pliculețe cu nicotină autorizate în 2025, FDA a constatat că acestea conțin cantități substanțial mai mici de constituenți nocivi decât țigările și majoritatea produselor din tutun fără fum analizate în comparație.

Matthew Farrelly, director al Office of Science din cadrul Center for Tobacco Products al FDA, a sintetizat criteriul astfel: pentru autorizare, agenția trebuie să dispună de suficiente dovezi că beneficiile pentru sănătatea populației sunt mai mari decât riscurile. În acest caz, FDA a concluzionat că produsele au îndeplinit acest criteriu prin beneficiul potențial pentru adulții care folosesc țigări și/sau produse din tutun fără fum și trec complet la aceste produse.

Evaluarea alternativelor pentru adulții care fumează este însoțită de o atenție explicită asupra riscului de utilizare în rândul minorilor. În decizia din 2025, FDA a precizat că a analizat datele privind acest risc și a concluzionat că beneficiul potențial pentru adulții care fumează sau folosesc alte produse din tutun fără fum era suficient pentru a depăși riscurile asociate produselor, inclusiv cele pentru tineri.

Datele din National Youth Tobacco Survey (NYTS) oferă un reper important. În 2024, 1,8% dintre elevii americani de gimnaziu și liceu declarau utilizarea curentă a pliculețelor cu nicotină, în timp ce 5,9% au raportat utilizarea țigărilor electronice. . FDA sublinia atunci că utilizarea pliculețelor cu nicotină în rândul tinerilor rămânea redusă, în pofida creșterii vânzărilor.

Datele mai recente mențin această tendință. Astfel, anul trecut, 1,7% dintre elevii de gimnaziu și liceu utilizau în mod curent pliculețe cu nicotină, iar FDA descrie nivelul de utilizare în perioada 2024-2025 drept „low and stable”, adică scăzut și stabil. În comparație, 5,2% dintre elevi raportau utilizarea curentă a țigărilor electronice în 2025.

Aceste cifre nu elimină însă preocuparea privind accesul minorilor la nicotină. FDA a subliniat explicit că producătorii trebuie să comercializeze aceste produse în mod responsabil, pentru a preveni utilizarea lor de către tineri, și că agenția monitorizează atât evoluția consumului în rândul tinerilor, cât și respectarea restricțiilor de marketing.