Abu Dhabi // Europenii și americanii afirmă, într-un comunicat, angajamentul comun pentru o securitate europeană „puternică”

Într-o declarație comună, făcută publică la începutul negocierilor de pace de la Abu Dhabi dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, europenii și americanii par să facă front comun cu Ucraina, care este, de asemenea, semnatară a acestui text, transmite AFP, citată de Agerpres.

Comunicatul afirmă 'angajamentul comun față de o arhitectură și măsuri de securitate europene solide pentru perioada postbelică'.

Declarația subliniază, de asemenea, 'că orice mecanism viitor trebuie să respecte suveranitatea, integritatea teritorială, capacitatea de decizie independentă și să ofere garanții de securitate credibile Ucrainei'.

Comunicatul urmează întâlnirii de marți, de la Abu Dhabi, între negociatorii Kievului, emisarii americani și reprezentanții Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, UE și NATO.

Această întâlnire a avut loc înaintea începerii negocierilor directe între ucraineni și ruși, sub egida SUA, menite să pună capăt la aproape cinci ani de război în Ucraina și să deschidă calea pentru un 'nou' cadru de securitate în Europa.

Europenii au încercat să influențeze aceste discuții pentru a evita un posibil acord care să favorizeze cererile Rusiei în detrimentul intereselor lor de securitate și ale Ucrainei.

În declarația comună, americanii, ucrainenii și europenii subliniază necesitatea ca această 'arhitectură europeană de securitate' să se bazeze pe angajamentele deja existente, începând cu NATO.

'Este clar că un NATO puternic va rămâne în centrul apărării colective euroatlantice', se afirmă în text.

Totuși, americanii, europenii și ucrainenii consideră că este 'esențial să se răspundă preocupărilor de securitate postbelice și să se reducă riscul unui conflict'.

Kremlinul susține încă de la începutul conflictului necesitatea unui acord global privind securitatea în Europa, însă aliații europeni au refuzat întotdeauna să modifice în profunzime bazele securității lor, începând cu NATO.

Înainte de a lansa invazia în Ucraina în 2022, președintele rus Vladimir Putin ceruse NATO să își retragă trupele din Europa de Est, cerere respinsă de Alianță.

În cadrul întâlnirii, americanii și europenii au 'discutat totuși despre modalități de a asigura mecanisme solide de gestionare a riscurilor și de prevenire a escaladărilor periculoase', potrivit declarației.

Negociatorii europeni, americani și ucraineni au mai spus că vor continua 'să lucreze strâns pe parcursul procesului de negociere cu obiectivul comun de a avansa către discuții multilaterale mai largi, cu implicarea partenerilor europeni'.