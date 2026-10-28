Accident feroviar grav în Spania. MAE verifică dacă printre victime se numără cetățeni ai Republicii Moldova

Potrivit instituției, Ambasada Republicii Moldova la Madrid monitorizează situația și se află în contact permanent cu autoritățile spaniole competente pentru a obține informații despre eventuali cetățeni moldoveni implicați în accident.

Până în prezent, misiunea diplomatică nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu incidentul.

Între timp, la locul accidentului continuă operațiunile de salvare și acordare a asistenței medicale persoanelor afectate.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate de autoritățile spaniole.