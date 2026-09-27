Accident grav în Nisporeni. Un bărbat a decedat, după ce a fost lovit în plin de un automobil

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 17:45 despre producerea accidentului rutier pe strada Dacia din oraș.

„Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui FIAT, înmatriculat în alt stat, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un bărbat de 66 de ani, care se afla pe partea carosabilă, în apropierea bordurii”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

Oamenii legii susțin că în urma impactului, bărbatul a decedat pe loc. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a ieșit negativ.

Pe acest caz continuă investigațiile, în sensul stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.