Accident grav la Hîncești. O fetiță, lovită de o mașină chiar pe trecerea de pietoni

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, fetița traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Ea a fost lovită de o mașină de model Volkswagen Caddy, condus de un bărbat de 57 de ani.

„În urma impactului, minora a suferit și a fost transportată la Spitalul Raional Hîncești pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, informează Poliția R. Moldova.

Ca urmare, bǎrbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Pe acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.