Accident grav la Strășeni: doi soți și fiica lor de 6 ani au ajuns la spital

Accidentul s-a produs în jurul orei 02:00. Din primele informații oferite de Poliție, un automobil Toyota RAV4 a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un canal de scurgere a apei.

În vehicul se aflau un bărbat de 39 de ani, soția sa, în vârstă de 37 de ani, și fiica lor.

Bărbatul a fost supus testării alcoolscopice, care a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat. În cazul femeii, au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Anchetatorii urmează să stabilească cine dintre cei doi adulți conducea Toyota în momentul accidentului și în ce împrejurări șoferul a pierdut controlul asupra mașinii.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.