Deschide.md

Accident grav la Telenești. Un șofer a murit, iar două persoane au ajuns la spital

Irina Limbas
Accident grav la Telenești. Un șofer a murit, iar două persoane au ajuns la spital

Un accident rutier cu implicarea a trei mijloace de transport s-a produs aseară, pe traseul R-6, în apropierea localității Zahareuca, raionul Telenești. În urma impactului, un șofer a decedat, iar alte două persoane au fost transportate la spital.

Potrivit poliției, preliminar, o femeie de 34 de ani, aflată la volanul unui Renault, s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 29 de ani.

În urma impactului, șoferul autocamionului a pierdut controlul vehiculului, a ieșit pe contrasens și s-a lovit de un Ford Transit, condus de un bărbat de 57 de ani.

Din nefericire, în urma traumatismelor suferite, șoferul autocamionului a decedat, iar conducătorul automobilului Ford și un pasager de 31 de ani din autocamion au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md