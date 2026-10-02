Accident grav la Telenești. Un șofer a murit, iar două persoane au ajuns la spital

Potrivit poliției, preliminar, o femeie de 34 de ani, aflată la volanul unui Renault, s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 29 de ani.

În urma impactului, șoferul autocamionului a pierdut controlul vehiculului, a ieșit pe contrasens și s-a lovit de un Ford Transit, condus de un bărbat de 57 de ani.

Din nefericire, în urma traumatismelor suferite, șoferul autocamionului a decedat, iar conducătorul automobilului Ford și un pasager de 31 de ani din autocamion au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.