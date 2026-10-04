Accident grav lângă Onești. O persoană a decedat, iar alte două au ajuns la spital

Acest caz este investigat de polițiștii din Hîncești

„Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, în care se mai aflau doi pasageri bǎrbați, de 42 și, respectiv, 60 de ani, se deplasa din direcția Onești spre Hîncești.

La un moment dat, din motive care urmeazǎ a fi stabilite, șoferul ar fi pierdut controlul maşinii, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

Oamenii legii mai informează că pasagerul de 42 de ani a decedat pe loc.

Între timp, șoferul și pasagerul de 60 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Hîncești pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Pentru stabilirea dacǎ era sau nu în stare de ebrietate, conducătorului auto i-au fost prelevate probe biologice.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.