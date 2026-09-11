Accident în Glodeni. Un microbuz cu 20 de pasageri a derapat de pe traseu, iar patru persoane au ajuns la spital

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, un microbuz de marca Mercedes a derapat de pe traseu. În vehicul se aflau 20 de pasageri, număr care depășea capacitatea de transport prevăzută pentru acesta.

„În urma accidentului, cinci persoane au fost traumatizate. Patru dintre acestea au fost transportate la o instituție medicală pentru îngrijiri, iar o persoană a primit asistență medicală la fața locului”, se menționează în nota de informare a Poliției.

Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto, în vârstă de 47 de ani, a fost testat cu aparatul Dräger. Iar rezultatul la consumul de alcool este negativ.

În acest sens, Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte cu strictețe regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu transporte pasageri peste numărul de locuri prevăzut pentru vehicul.

Pe marginea acestui caz, polițiștii continuă documentarea la fața locului.