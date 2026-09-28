Accident în lanț pe o stradă din Chișinău, provocat de șoferul unui BMW. Avea 1,20 mg/l alcool în aerul expirat

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un Mercedes care era parcat.

În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-un Renault, de asemenea parcat.

Șoferul BMW-ului a fost transportat la spital. Ulterior, acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 1,20 mg/l alcool în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.