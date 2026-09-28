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Accident în lanț pe o stradă din Chișinău, provocat de șoferul unui BMW. Avea 1,20 mg/l alcool în aerul expirat

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Accident în lanț pe o stradă din Chișinău, provocat de șoferul unui BMW. Avea 1,20 mg/l alcool în aerul expirat

Un șofer de 30 de ani, aflat la volanul unui BMW, a fost reținut după ce ar fi provocat un accident în lanț pe strada Nicolae Dimo din Chișinău. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 28 septembrie, în jurul orei 23:00.

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un Mercedes care era parcat.

În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-un Renault, de asemenea parcat.

Șoferul BMW-ului a fost transportat la spital. Ulterior, acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 1,20 mg/l alcool în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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