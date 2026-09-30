Accident în lanț pe un bulevard din capitală. Un autobuz a ciocnit patru automobile, iar cinci persoane au ajuns la spital

„Preliminar, polițiștii au stabilit că un bărbat de 49 de ani, conducător al unui autobuz de rută, pentru a evita o coliziune cu un alt automobil, a schimbat direcția de deplasare, după care a intrat în coliziune cu o Toyota. În urma impactului, autobuzul a tamponat succesiv alte patru automobile, de mărcile Skoda, Kia (2) și Ford”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Potrivit autorităților, cinci persoane din diferite autoturisme au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Acest caz este în continuare documentat de polițiști, pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului rutier.