Accident în Pîrlița. Un bărbat a decedat, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion

Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 65 de ani se afla la volanul unei mașini de model Skoda. Din motive care urmează a fi stabilite, bărbatul a pierdut controlul mașinii și a ieșit pe sensul opus de circulație. Ca urmare, mașina s-a ciocnit cu un camion care transporta materiale de construcție, condus de un bărbat de 41 de ani.

„În urma impactului, bărbatul de 65 de ani a fost transportat la instituția medicală, însă din cauza traumelor primite acesta a decedat”, se menționează în nota de informare a Poliției.

Şoferul camionului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe acest caz, oamenii legii investighează toate circumstanțele producerii accidentului.