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Accident în Pîrlița. Un bărbat a decedat, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion

Cristina Vlah
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Accident în Pîrlița. Un bărbat a decedat, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion

Un accident teribil s-a produs astăzi în pe traseul R-1, în localitatea Pîrlița. Cazul este documentat de polițiștii din Ungheni.

Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 65 de ani se afla la volanul unei mașini de model Skoda. Din motive care urmează a fi stabilite, bărbatul a pierdut controlul mașinii și a ieșit pe sensul opus de circulație. Ca urmare, mașina s-a ciocnit cu un camion care transporta materiale de construcție, condus de un bărbat de 41 de ani.

„În urma impactului, bărbatul de 65 de ani a fost transportat la instituția medicală, însă din cauza traumelor primite acesta a decedat”, se menționează în nota de informare a Poliției.

Şoferul camionului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe acest caz, oamenii legii investighează toate circumstanțele producerii accidentului.  

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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