Potrivit Poliției, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 00:39 despre faptul că un tânăr se afla pe carosabil, cu multiple traumatisme.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat victima la Spitalul Raional Florești. Din nefericire, tânărul a decedat la scurt timp din cauza traumatismelor suferite.

Polițiștii continuă investigațiile în acest caz pentru identificarea automobilului și a șoferului implicat, precum și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.