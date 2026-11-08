Accident mortal pe traseul R-16. Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, printre victime

Potrivit Poliției Naționale, Denis Ijițchi se afla la volanul mașinii personale, care a derapat de pe traseu. În urma impactului, atât acesta, cât și pasagerul au decedat.

Denis Ijițchi activa în cadrul Poliției din anul 2005 și, la momentul tragediei, conducea Inspectoratul de Poliție Fălești. Acesta avea doi copii.

„Plecarea sa fulgerătoare reprezintă o pierdere grea pentru întreaga familie a Poliției Naționale”, se arată în mesajul instituției.

Conducerea și angajații Poliției Naționale au transmis condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor și colegilor celor decedați.