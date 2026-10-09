Deschide.md

Accident tragic în Orhei. Un bărbat, spulberat de o mașină și strivit de alta. Unul dintre șoferi a dat bir cu fugiții

DESCHIDE.MD
Accident tragic în Orhei. Un bărbat, spulberat de o mașină și strivit de alta. Unul dintre șoferi a dat bir cu fugiții

Un bărbat de 60 de ani a murit în dimineața zilei de 9 octombrie, în satul Hulboaca, raionul Orhei, după ce a fost lovit de două automobile. Potrivit Poliției, prima mașină l-a spulberat, iar cea de-a doua a trecut ulterior peste el. Unul dintre conducătorii auto a fost identificat, în timp ce al doilea este căutat de oamenii legii.

Primul automobil, de marca Nissan, era condus de un bărbat de 49 de ani. Acesta a fost identificat și localizat de polițiști, iar în prezent oferă declarații despre circumstanțele producerii accidentului.

Cel de-al doilea automobil ar fi de un model mai vechi, de culoare verde-închis, și s-ar fi deplasat în direcția localităților Ghetlova–Noroceni. Potrivit Poliției, la volan s-ar fi aflat un bărbat de aproximativ 50 de ani, a cărui identitate nu a fost stabilită deocamdată.

Oamenii legii solicită ajutorul cetățenispuor care au fost martori la accident, au observat un automobil ce corespunde descrierii sau dețin înregistrări video care ar putea contribui la identificarea șoferului.

Totodată, Poliția îl avertizează pe conducătorul auto căutat că eschivarea de la răspundere poate atrage o pedeapsă suplimentară.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md